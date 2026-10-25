在苏格兰，凯尔特人在伊斯特路球场举行的苏格兰超级联赛比赛中以2比1击败希伯尼安，重获积分榜榜首4分领先优势。正如天空体育报道，卡米洛·杜兰在第43分钟打入制胜球——这是他本赛季的第10粒进球。

快速互有进球

主队在第3分钟便首开纪录：乔·纽维尔快速开出任意球，欧文·埃尔丁将球送入球门远角。不过，两分钟后凯尔特人扳平比分。杰森·克尔在角球传中后头球将球蹭入自家球门。

重返凯尔特人首发阵容的卡斯珀·霍伊有两次机会让球队取得领先，但均未能把握。中场休息前，杜兰向中路移动，并以一记禁区外的精准射门将球送入下角。

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联赛排名

下半场，米卡·鲍尔在远距离位置打出一记颇具威胁的射门，但希伯尼安门将拉斐尔·萨林格化解了这次攻门。比赛末段，主队加大了压力，后卫格兰特·汉利甚至前移参与进攻。不过，球队未能扳平比分。

希伯尼安仍位居积分榜末位，落后最近的对手1分。该队自8月以来未在联赛中取胜，在新任主教练马林科·雷代伊卡的带领下也尚未获胜。马丁·奥尼尔执教的凯尔特人在最近10场超级联赛比赛中取得了9场胜利。

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