凯尔特人在苏格兰凯尔特人公园球场举行的苏格兰超级联赛比赛中以7比1大胜哈茨。凭借这场胜利，球队在积分榜榜首的领先优势扩大至4分，而哈茨仍位列第三。

前十分钟攻入两球

据天空体育新闻报道，主队在第7分钟便取得领先：基兰·蒂尔尼接米卡·鲍尔开出的角球头球破门。三分钟后，本雅明·尼格伦凌空射门将凯尔特人的优势扩大，皮球在折射后改变了方向。

卡勒姆·奥斯曼德首次代表俱乐部进入首发阵容，且在两分钟内梅开二度。第36分钟，他利用萨布里·根杜扎的一次失误传球得分；第38分钟，在门将扑出卡米洛·杜兰的射门后，他头球破门。

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客队回应与主队七粒进球

哈茨在第41分钟缩小了比分差距，洛朗·门迪在约16码处大力射门得分。不过，在中场休息前，鲍尔发起进攻后，皮球碰到后卫斯蒂芬·金斯利和杰米·麦卡特后进入客队球门；这粒乌龙球被记在麦卡特名下。

第49分钟，杜兰接蒂尔尼传球后将球旋入球门，攻入凯尔特人的第六球。第83分钟，尼格伦锁定最终比分：接卡斯珀·霍伊传球后，他将球射入球门角落，完成梅开二度。

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