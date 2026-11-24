顿涅茨克矿工将在欧冠第五轮对阵费内巴切：赛程与积分榜
顿涅茨克俱乐部将主场迎战伊斯坦布尔球队，此役可能对晋级季后赛的争夺产生重大影响。如果两队丢分，都可能面临跌出前24名的风险。
欧冠联赛，第5轮
11月24日，星期二
- 19:45. 加拉塔萨雷 — 阿斯顿
- 19:45. 布德-格利姆特 — 拉茨
- 22:00. 科莫 — AEK
- 22:00. 斯洛万 — 贝蒂斯
- 22:00. 莱比锡 — 兰斯
- 22:00. 曼城 — 那不勒斯
- 22:00. 费耶诺德 — 波尔图
- 22:00. 阿森纳 — 多特蒙德
- 22:00. 皇家马德里 — 埃因霍温
11月25日，星期三
- 19:45. 沙巴 — 巴塞罗那
- 19:45. 斯拉维亚 — 比利亚雷亚尔
- 22:00. 顿涅茨克矿工 — 费内巴切
- 22:00. 里尔 — 拜仁
- 22:00. 里斯本竞技 — 曼联
- 22:00. 布鲁日 — 利物浦
- 22:00. 国际米兰 — 斯图加特
- 22:00. 马德里竞技 — 维京
- 23:00. 巴黎圣日耳曼 — 罗马
顿涅茨克矿工再次丢分：“左岸”从乌克兰超级联赛领头羊手中抢得一分。
此前，穆德里克曾推测，梅尔多尼姆是在乌克兰进入其体内的。