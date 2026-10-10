法伦·谢罗克和杰玛·海特在维冈举行的周六女子系列赛赛事后，获得了2027年PDC世界锦标赛的参赛资格。谢罗克确保了自己在该系列赛排名前五的位置，而海特则凭借打进第22站赛事决赛锁定资格。

获得亚历山德拉宫参赛资格

对谢罗克而言，即将到来的世界锦标赛将是她第七次参加该赛事。她成为首位、且目前仍是唯一一位在亚历山德拉宫世界锦标赛中赢得比赛的女性：谢罗克击败了泰德·埃维茨和门苏尔·苏洛维奇，随后负于克里斯·多比。

海特打进了本赛季第三场决赛，并将第二次参加世界锦标赛。在首次参加世界锦标赛时，她不敌乔什·洛克，但赢下了一局。2026年，海特还赢得了WDF世界大师赛冠军，并取得了自己在女子世界比洞赛上的首场胜利，天空体育报道。

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博·格里夫斯夺得两项冠军

博·格里夫斯赢得了维冈周六举行的两项赛事。在第21站赛事决赛中，她以5比3击败维姬·普鲁伊姆，并在半决赛中以5比0横扫法伦·谢罗克。在对阵瑞安·奥沙利文的四分之一决赛中，格里夫斯的平均得分超过101。

在第22站赛事决赛中，格里夫斯以同样的5比3战胜海特。这是她在女子系列赛中获得的第61个冠军，为该系列赛纪录。此前在本次赛事中，她在对阵丽莎·阿什顿时从1比3落后追平并逆转，阿什顿曾有多次机会以对自己有利的结果结束比赛。

除谢罗克、海特和格里夫斯外，丽莎·阿什顿也将参加在亚历山德拉宫举行的世界锦标赛。在赛季收官的第23至24站赛事之前，维姬·普鲁伊姆在通过PDC女子系列赛排名争夺最后一个参赛资格的竞争中领先。

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