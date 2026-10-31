舍罗克击败利特勒并赢得50.1万英镑——天空体育新闻

法伦·舍罗克在曼彻斯特举行的“击败卢克·利特勒”节目中，在一局比赛里击败了卢克·利特勒，并获得了50.1万英镑奖金。正如天空体育报道，舍罗克因没有PDC巡回赛卡而获得了参加该活动的资格。

决定性一局

参赛者轮流与利特勒进行一局比赛。20名挑战者中第一个能够击败他的人将获得大奖。舍罗克在比分上取得领先，随后拿到180分，并以命中双倍20结束了这一局。

获胜后，这位飞镖选手在儿子面前接受Netflix采访时发表了激动的评论。她说：“我无法用言语表达这对我有多么重要。”舍罗克还补充道：“我现在真的说不出话来。这是一个很棒的时刻。”

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其他参赛者的尝试

在舍罗克获胜前，利特勒几乎毫不费力地赢下了一系列一局制比赛。爱尔兰人皮尔斯·麦克劳德曾有一镖获胜的机会：他需要命中红心，但这一投未能命中目标。

利特勒还用12镖击败了14岁的杰登·沃克，结镖得到158分。赛后他说，他不能给对手任何机会，因为沃克“14岁就这么出色”。在与舍罗克的比赛前，利特勒只打出过一次180分的最高得分，并在对阵大卫·瓦夫热夫斯基的比赛中又打出一次。

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