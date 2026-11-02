六名英格兰国家队球员入选2026年世界橄榄球女子年度最佳阵容。据天空体育新闻报道，在这份由15名球员组成的名单中，英格兰队是入选人数最多的国家队。

英格兰代表球员

入选最佳阵容的有支柱汉娜·博特曼、钩球员艾米·科凯恩以及侧翼前锋麦迪·费奥纳蒂。在后卫线上，入选者为司职传锋的佐伊·哈里森、中锋梅根·琼斯和边锋杰斯·布里奇。

年度最佳阵容中的五个席位由新西兰球员获得：布拉克斯顿·索伦森-麦吉、西尔维娅·布伦特、艾莎·莱蒂-伊伊加、迈阿卡瓦纳卡拉尼·鲁斯和凯波·奥尔森-贝克。加拿大由奥利维娅·阿普斯、达莉卡·梅宁和索菲·德·古德代表，法国则由莉亚·尚蓬代表。

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年度达阵奖

法国球员保琳·布尔东·桑苏斯在全球球迷投票后，获得年度最佳女子达阵奖。她凭借5月女子六国赛决胜战对阵英格兰时的达阵获得这一荣誉。

在波尔多进行的那场比赛中，英格兰以43:28战胜法国。此后，英格兰将连胜纪录扩大至39场，随后在埃克塞特以26:26战平加拿大。一周后，英格兰在特威克纳姆的安联球场击败新西兰，但之后两度负于加拿大，并在上周末于新泽西大胜美国。

英格兰在2027年女子六国赛的首场比赛将于4月10日对阵威尔士。该队将力争在这项赛事中连续第九次夺冠。

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