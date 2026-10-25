在波兰弗罗茨瓦夫，希隆斯克在波兰超级联赛第12轮以2比0击败克拉科夫维切斯塔。这场胜利终结了主队的五连败。两支球队本赛季都是波兰超级联赛的新军。

半场前攻入两球

据Interia Sport报道，弗罗茨瓦夫俱乐部的两个进球都出现在上半场。帕皮斯·马拉利·登贝莱和普热梅斯瓦夫·巴纳沙克破门，皮奥特尔·萨米耶茨-塔拉尔送出两次助攻。

登贝莱的首粒进球来自他突破安东尼奥·米利奇之后：他的低射击中门柱后进入球门。上半场补时阶段，希隆斯克完成了一次多脚传递的进攻，随后萨米耶茨-塔拉尔将巴纳沙克送入与门将一对一的局面，这名前锋把握住了机会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

积分榜变化

中场休息后，巴纳沙克有机会扩大主队领先优势，但未能把握。萨米耶茨-塔拉尔提前离场。这名球员此前手腕骨折，并佩戴特殊绷带参赛。

维切斯塔的控球率更高——55%对45%——射正次数也以5次对对手4次占优。与此同时，希隆斯克在总射门数上领先这支克拉科夫球队——14次对10次。下半场，客队试图通过传中扳回比分，但未能进球。

凭借这场胜利，希隆斯克升至积分榜第15位，并将维切斯塔挤入降级区。

关注我们在