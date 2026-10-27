瑞士允许扎卡和恩博洛重新争取入选国家队——BBC Sport

据BBC Sport报道，在瑞士，足球运动员格拉尼特·扎卡和布雷尔·恩博洛将再次有资格在11月被征召入选国家队。瑞士足球协会在调查两人获得伪造的新冠肺炎疫苗接种证书后作出了这一决定。

重返名单

国家队队长扎卡缺席了10月对阵苏格兰、北马其顿和斯洛文尼亚的欧国联比赛。他承认，自己获得了一份伪造证书，该证书使他能够在2022年旅行并参加比赛。

29岁的前锋恩博洛也因同样原因未被列入9月的国家队名单。瑞士足球协会确认，34岁的桑德兰中场扎卡和恩博洛可以被列入主教练穆拉特·雅金参加11月对阵斯洛文尼亚和苏格兰比赛的名单。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

罚款与队长职务

两名球员均被处以15万瑞士法郎罚款，约合13.6万英镑。每项罚款的执行均被暂缓两年，条件是球员不得再有新的违规行为。

国家队主管皮耶路易吉·塔米表示，协会考虑了两起案件的具体情况、法律程序的完成以及已经实施的体育后果。他表示，让球员在11月重返球队是一个负责任且正确的决定。

扎卡没有被剥夺队长袖标，但关于队长的最终决定留给了雅金。主教练将于11月5日公布名单。在11月13日和16日的两场欧国联最后比赛之前，瑞士领跑E组。

关注我们在