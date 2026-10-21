瑞典正在评估拒绝向希望参加在该国举行的国际赛事的俄罗斯和白俄罗斯运动员发放签证的可能性。正如Channel NewsAsia报道，这可能使已获国际体育联合会允许参赛的运动员无法入境。

审查法律依据

瑞典移民部长约翰·福塞尔向路透社表示，政府正在研究拒绝向俄罗斯和白俄罗斯运动员发放签证的法律依据。据他称，瑞典当局严厉批评允许这些国家的代表参加国际赛事。

福塞尔补充说，政府支持瑞典滑雪协会和瑞典体育联合会的立场，两者均反对来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加在瑞典举行的比赛。部长认为，这种准入可能有助于将俄罗斯对乌克兰的侵略正常化。

法伦世界锦标赛

这些限制可能影响计划于明年2月和3月在瑞典法伦举行的北欧滑雪世界锦标赛参赛者。该赛事每两年举办一次，包括越野滑雪、跳台滑雪和北欧两项。

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国际滑雪和单板滑雪联合会已向数名俄罗斯运动员授予中立身份，使他们能够参加该联合会的赛事。该联合会没有就可能的签证限制立即向路透社发表评论。

体育组织的立场

瑞典体育联合会表示，正就俄罗斯公民获得签证的规则与政府进行对话。瑞典滑雪协会表示，自俄罗斯这一侵略国全面入侵乌克兰开始以来，该协会一直坚持在战争持续期间不允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加国际赛事的立场。

该协会秘书长佩妮拉·邦德强调，签证和入境决定由国家机关作出。同时，该协会将遵守国际滑雪和单板滑雪联合会的决定和规则。

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