西比加呼吁撤销在莫斯科举办2030年举重世锦赛的决定

乌克兰外交部长安德烈·西比加对国际举重联合会（IWF）决定授予莫斯科举办2030年举重世锦赛的权利表示批评，并呼吁该联合会， 国际奥林匹克委员会和全球体育界共同努力，争取撤销该决定。

这位外交部长强调，在侵略国继续杀害乌克兰人并摧毁基础设施之际，授予其举办大型国际赛事的权利是不可接受的： “俄罗斯仍在杀害乌克兰人，尤其是运动员。在俄罗斯侵略持续期间，赋予莫斯科主办大型国际体育赛事的特权是不道德的。 我们绝不能允许克里姆林宫利用国际体育来获取认可和合法性，或在未停止侵略并追究其责任的情况下恢复正常的国际往来。”

西比加强调，此类举措将开创一个危险的先例，即对俄罗斯军事侵略行为予以正常化，并剥夺了世界体育界宣扬公正与诚信原则的道德权利。

乌克兰外交部通报了这一消息。

国际举重联合会（IWF）已决定于2030年在莫斯科举办成人世界锦标赛。 这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，国际奥林匹克运动项目联合会首次授予俄罗斯举办成人世界锦标赛的权利。

此前，国际滑雪联合会（FIS）理事会已允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加国际比赛，但同时对他们设定了一系列条件和限制。

国际篮球联合会（FIBA）取消了对俄罗斯和白俄罗斯代表的个人限制。现在，来自这些国家的球员、教练、裁判及其他官员均可参加FIBA的比赛。 不过，关于俄罗斯和白俄罗斯国家队及俱乐部回归的问题，该联合会目前仍留待进一步审议。

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