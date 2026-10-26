西雅图海鹰队在周日晚间的NFL比赛中以20比3击败堪萨斯城酋长队，送给对手自赛季开始以来的首场失利。外接手贾克森·史密斯-恩吉格巴完成9次接球、推进150码并达阵得分，天空体育报道。

海鹰队四分卫萨姆·达诺德传球推进257码，并送出一次达阵传球。获胜后，球队战绩为4胜3负，终结了两连败。酋长队遭遇赛季首败，战绩为5胜1负。

西雅图半场前占据优势

第二节开始阶段，杰森·迈尔斯在达诺德向史密斯-恩吉格巴完成33码传球后，命中25码任意球。随后，泰·冈田拦截了帕特里克·马霍姆斯传给杰伦·罗亚尔斯的传球。此后，达诺德以28码传球在达阵区找到史密斯-恩吉格巴，海鹰队以10比0领先。

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上半场末段，达诺德再次向史密斯-恩吉格巴完成28码传球，但诺尔·威廉姆斯在达阵区拦截了达诺德的传球。他将球回攻64码，但哈里森·巴特克在终场哨响前未能命中58码任意球。

酋长队进攻表现不佳

下半场，迈尔斯命中35码任意球，扩大了海鹰队的领先优势。马霍姆斯在第三档失球后，酋长队仅凭巴特克的50码任意球作出回应。第四节开始阶段，巴特克也未能命中45码任意球。

伊曼纽尔·威尔逊全场24次冲球推进100码并取得一次达阵，在比赛还剩3分47秒时完成21码得分冲跑。马霍姆斯传球推进165码，出现1次被拦截并发生失球。肯尼思·沃克三世赛前场均推进133码，本场14次冲球推进36码。特拉维斯·凯尔西完成4次接球，生涯接球总数达到1104次，升至NFL历史第五位。

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