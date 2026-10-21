NBA总裁亚当·西尔弗表示，墨西哥的墨西哥城未来可能被列入篮球联赛扩军城市名单。不过，他强调，新增球队并不是近期的前景，Mexico News Daily报道。

墨西哥城位列可能城市之中

西尔弗在Pat McAfee Show节目中表示，NBA真正扩军还要等几个赛季。据他称，联盟正在公开考虑拉斯维加斯和西雅图，而墨西哥城可能成为更长远规划中的选项之一。

这位总裁将这种可能性与篮球在墨西哥首都日益普及联系起来。他还称墨西哥城是北美最大的城市，并指出其对其他NBA市场的交通可达性：从纽约飞往墨西哥城的时间比从纽约飞往洛杉矶更短。

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讨论建设新球馆

体育基础设施可能成为NBA扩军至墨西哥城的因素之一。西尔弗表示，该市正在讨论建设一座新球馆，但目前没有近期实施这一项目的计划。

此前，ESPN报道称，至少一个来自墨西哥城的团体已联系PJT Partners，该公司为NBA的扩军事宜提供咨询。该团体提议建立一支特许球队和一个配备新篮球馆的体育综合体。不过，目前尚无已确认或已宣布的建设计划。

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