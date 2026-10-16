马克·斯图尔特和安娜·莫里斯在中国上海举行的场地自行车世界锦标赛上夺得金牌。苏格兰选手斯图尔特赢得男子积分赛，威尔士选手莫里斯则成为全能赛冠军，BBC体育报道。

斯图尔特赢得积分赛

31岁的斯图尔特在决赛最后阶段表现强劲，以领先奥运全能赛冠军本雅明·托马7分的优势夺冠。葡萄牙选手卡洛斯·萨尔盖鲁获得该项目铜牌。

斯图尔特在获胜后表示，他无法找到合适的言语来形容获得世界冠军头衔的感受。他感谢英国自行车协会、妻子和家人的支持，并指出，过去10年间该组织的文化已向好的方向转变。

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莫里斯获得全能赛金牌

莫里斯是现任欧洲全能赛冠军，在三轮比赛后领跑总积分榜。在最后的积分赛中，她击败了日本选手内野津也香和丹麦选手阿玛莉·迪德里克森。

这是这位31岁运动员本届赛事的第二枚金牌：周四，她还赢得了女子团体追逐赛。现任女子全能赛世界冠军、荷兰选手洛雷娜·维贝斯在首场捕捉赛中摔倒后退出比赛，这次摔倒导致多名自行车选手倒在赛道上。

此外，英国队的埃玛·菲努凯恩在女子短跑项目中获得银牌，她在决赛中不敌中国选手袁丽颖。索菲·凯普韦尔在争夺铜牌的比赛中经照片判定负于日本选手佐藤美奈，而约瑟夫·特鲁曼获得男子计时赛铜牌。

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