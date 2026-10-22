乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜目前尚无意急于重返世界网球巡回赛。她将不会参加10月26日至11月1日在东京举行的WTA 500系列赛。

斯维托丽娜为何不会参加东京赛事

东京东丽泛太平洋公开赛将为2026年的主要网球赛事日程画上句号。目前，杰西卡·佩古拉、伊加·什维翁特克、安娜·卡林斯卡和埃琳娜·斯维托丽娜已相继退出该赛事。

这些选手的名字旁均标注有“退赛”字样。 值得一提的是，斯维托丽娜参加的上一站赛事是本赛季最后一项“1000分”级赛事，该赛事于10月12日至18日在武汉举行。

此后，埃琳娜并未参加在宁波举行的WTA 500级赛事。

斯维托丽娜的生活近况

目前，这位乌克兰网球选手正经历人生中的艰难时期，这与她与前法国选手加埃尔·蒙菲斯离婚有关。最近有消息透露，埃琳娜是如何向丈夫表明离婚意愿的。

斯维托丽娜的赛事日程中安排了在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛。比赛将于11月7日至14日举行。

对她而言，参加WTA年终总决赛将是职业生涯中第四次亮相这一级别的赛事。此前，这位乌克兰选手曾于2017年至2019年间参加过年终总决赛。 在第二次参赛时，这位乌克兰选手夺得了冠军；一年后，她打入决赛，但最终不敌澳大利亚选手阿什利·巴蒂。

赛事官方网站已公布斯维托丽娜未出现在参赛名单中。关于她退出本届赛事的原因，官方并未详细说明。

埃琳娜·斯维托丽娜与蒙菲斯分手后遭遇性别歧视性辱骂——《每日电讯报》。

此前，斯维托丽娜曾解释过促使她与蒙菲斯分手的决定因素。

此前，蒙菲斯在与斯维托丽娜分手后取消了告别赛。

在此之前，埃琳娜·斯维托丽娜宣布与盖尔·蒙菲斯结束了长达五年的恋情。

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