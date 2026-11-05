澳式足球俱乐部悉尼天鹅队在前锋汤姆·帕普利发生事件后，启动了对球队文化的审查。俱乐部首席执行官马修·帕夫利奇表示，球队需要改善情况，并向俱乐部会员、球迷和企业合作伙伴致歉。

据澳大利亚广播公司新闻报道，帕普利周一在路边接受甲基苯丙胺检测时，据称结果呈阳性。警方在悉尼百年公园对这名30岁球员进行随机检查时将其拦下。执法人员还发现，他的驾驶执照因未缴纳停车罚款而被暂扣。

等待实验室分析结果

警方从帕普利处额外采集了口腔液样本，以进行进一步分析。结果预计至少四周后才能得出。如果结果同样为阳性，这名足球运动员除可能面临法律后果外，还可能受到澳大利亚足球联赛的单独处罚。

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该球员被禁止驾驶24小时。他将于11月26日因在驾驶执照被暂扣期间驾车一事，在韦弗利地方法院出庭。

俱乐部聘请独立顾问

帕夫利奇表示，悉尼天鹅队已对男子球队的问题分析了约八周，并为此聘请了独立顾问。他说，俱乐部仍有许多工作要做，以了解如何改善情况。

该事件发生前，悉尼天鹅队于8月因违反俱乐部行为标准，暂停了五名足球运动员的比赛资格直至赛季结束。副队长艾萨克·希尼、查德·华纳、尼克·布莱基、詹姆斯·乔登和莱利·拜斯因此错过了AFL赛季的决赛阶段。

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