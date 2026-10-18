休斯敦德州人队在英国伦敦温布利球场举行的一场NFL比赛中以34比31击败杰克逊维尔美洲虎队。凯米·费尔贝恩在比赛时间结束时命中49码任意球，为德州人队锁定胜利，天空体育新闻报道。

最后几分钟的决胜时刻

比赛结束前两分钟，美洲虎队踢球手卡姆·利特尔命中60码任意球，将比分扳为31比31。在此之前，特拉维斯·亨特在达阵区拦截了休斯敦四分卫C.J.·斯特劳德的传球，阻止了对手一次12档进攻。

在决定胜负的一次进攻中，斯特劳德在三档、还差两码取得首攻时，向伍迪·马克斯完成19码传球。这使德州人队进入任意球射程，随后费尔贝恩命中49码尝试。

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四分卫数据与比赛进程

斯特劳德全场传出312码、3次达阵和1次被拦截，这是他本赛季首次被拦截。杰林·诺埃尔接到4次传球，推进107码并取得一次达阵。亨特成为自2002年以来首位在同一场比赛中取得达阵并完成拦截的球员。

杰克逊维尔四分卫特雷弗·劳伦斯41次传球完成24次，传出306码、4次达阵和1次被拦截。上半场结束后，休斯敦以17比14领先，并在第三节开始时凭借诺埃尔的13码达阵将优势扩大至24比14。美洲虎队在内特·伯基尔彻单手接球后缩小分差，随后亨特接到劳伦斯7码达阵传球。赛后，德州人队战绩为2胜4负，美洲虎队为4胜2负。

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