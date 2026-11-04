德约科维奇无缘ATP年终总决赛——天空体育新闻

在法国巴黎，诺瓦克·德约科维奇在劳力士巴黎大师赛第二轮以6:2、3:6、3:6负于澳大利亚选手林基·希吉卡塔。这场失利使这位39岁的塞尔维亚人失去了获得都灵ATP年终总决赛资格的机会，天空体育新闻报道。

负于世界排名第83位的选手

曾七次赢得巴黎赛事冠军的德约科维奇，在对阵25岁的希吉卡塔、世界排名第83位的比赛中开局出色。然而，在赢下首盘后，他输掉了接下来的两盘。

为了保留获得都灵参赛资格的机会，德约科维奇至少需要在巴黎打进半决赛。这仅是他在20个赛季中第二次无法参加ATP年终总决赛：2017年，这位网球选手因肘部受伤缺席了比赛。

赛后，希吉卡塔表示，对手在第一盘压制了他，但这位澳大利亚选手成功顶住压力，并在关键时刻打得更加积极。

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兹维列夫也在巴黎出局

世界排名第一的亚历山大·兹维列夫也在赛事第二轮意外落败。这位德国选手以6:7（5:7）、2:6不敌意大利选手洛伦佐·穆塞蒂，尽管他在首盘抢七中曾以5:2领先。

兹维列夫于周一首次登顶ATP排名。据该媒体报道，他成为历史上首位在世界第一身份下的首场比赛中直落两盘失利的网球选手。

同样在巴黎，弗朗西斯·蒂亚福负于法国选手康坦·阿利斯，未能兑现四个赛点。这一结果确保阿蒂尔·菲斯获得ATP年终总决赛参赛资格。丹尼尔·梅德韦杰夫在以4:6、4:6负于伊格纳西奥·布塞后出局。

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