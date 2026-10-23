法国网球运动员加埃尔·蒙菲斯谴责了埃莉娜·斯维托丽娜宣布两人分手后针对她的网络批评。他在Instagram的一则帖子中称，部分用户的反应往轻了说是不友善，往重了说则是有毒的，天空体育报道。

蒙菲斯的立场

蒙菲斯指出，斯维托丽娜没有义务解释自己的决定，但她选择坦诚讲述其中的原因。据他称，一些人认为她的解释不够充分，随后这名网球运动员遭到了他所谴责的批评。

这名网球运动员强调，尽管他们不再是伴侣，但仍是一家人。他表示，自己尊重斯维托丽娜的选择和理由，他们将继续相互支持、相互照顾，其中也包括作为共同女儿斯凯的父母。

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斯维托丽娜关于分手的声明

斯维托丽娜此前在Instagram上表示，结束婚姻对她而言是一个非常艰难的决定。她尤其将这一决定与俄罗斯对乌克兰发动战争带来的内在影响，以及重新找回自己的需要联系在一起。这名网球运动员强调，在这种情况下没有任何人有错，他们的家庭并未停止存在。

斯维托丽娜和蒙菲斯于2021年结婚，育有一名四岁的女儿。该媒体指出，蒙菲斯原计划在巴黎大师赛后结束职业生涯，但他在美国网球公开赛第二轮对阵勒纳·蒂恩的失利，成为他职业网球生涯的最后一场比赛。

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