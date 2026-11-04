意大利网球选手洛伦佐·穆塞蒂在法国楠泰尔举行的巴黎大师赛32强赛中击败了世界排名第一的亚历山大·兹维列夫。比赛以7:6（7:5）、6:2结束，24岁的意大利人获胜。

据Channel NewsAsia报道，兹维列夫周一登上世界排名榜首，但此后首场比赛便遭遇失利。在巴黎大师赛前几天，这位29岁的德国人在维也纳赛事半决赛中不敌澳大利亚选手亚历克斯·德米纳尔。

抢七中的转折点

首盘双方进入抢七。穆塞蒂赢下最后七分中的六分，拿下该盘。第二盘中，他在比分2:1时完成破发，随后再次赢下兹维列夫发球局，将领先优势扩大至5:2。

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在1小时40分钟内，穆塞蒂打出29记制胜分并发出8记ACE球。这场胜利后，他与兹维列夫的交手战绩为4:2。

两位网球选手的赛季

穆塞蒂目前世界排名第24位，曾位列世界第五。在2026赛季期间，他受到伤病问题困扰。在澳大利亚网球公开赛上，这位意大利人在对阵诺瓦克·德约科维奇的四分之一决赛中、以盘分2:0领先时退赛。上个月，穆塞蒂在里昂夺冠，结束了长达四年的冠军荒。

兹维列夫本赛季在法国网球公开赛赢得了个人首个大满贯冠军，随后又在美国网球公开赛获得第二个大满贯冠军。他还确保获得在都灵举行的ATP年终总决赛参赛资格。

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