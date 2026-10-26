瑞士网球选手贝琳达·本西奇因右脚踝受伤退出了在东京举行的WTA 500东丽泛太平洋公开赛。她去年赢得了这项日本赛事，因此本赛季将无法卫冕。Interia Sport对此进行了报道。

赛事签表变化

本西奇在东京被列为4号种子，原计划从第二轮开始比赛。用于确定种子的排名将她列在第14位，但这名瑞士球员随后下滑了六个名次。消息来源指出，退出该赛事可能会令她在下赛季开始时的处境更加复杂。

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此前，作为2号种子的波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡已结束本次赛事的征程。WTA的官方声明称，原因是她大腿肌肉疼痛；与此同时，她的教练雅罗斯瓦夫·马霍夫斯基还提到肘部问题。赫瓦林斯卡在签表中的位置由澳大利亚选手金伯莉·比雷尔取代，后者晋级第二轮。

本西奇近期的报名赛事

本西奇已报名参加定于11月2日至8日在香港举行的WTA 250赛事。她还报名参加11月21日至22日在暖武里举行的比莉·简·金杯对阵泰国的客场比赛。同时，她在宁波对阵波兰选手卡塔日娜·卡瓦的比赛可能仍将是这名瑞士球员本赛季的最后一场比赛。对卡瓦而言，战胜本西奇是她首次击败排名如此之高的对手。

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