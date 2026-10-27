澳大利亚网球选手玛雅·乔因特在日本东京举行的泛太平洋公开赛中击败罗马尼亚选手索拉娜·克尔斯蒂亚，晋级赛事16强。乔因特以6:3、7:6（7:4）战胜了赛事6号种子，澳大利亚广播公司新闻报道。

战胜夺冠热门

在这项WTA 500级别赛事开始前，乔因特排名世界第94位，比世界第16位的克尔斯蒂亚低78位。今年2月，这位澳大利亚选手曾升至个人职业生涯最高的第28位，但她的排名在这一年中有所下降。

东京的胜利延续了乔因特的良好状态。上个月，她打进了首尔韩国公开赛决赛，并以4:6、2:6负于同胞金·比雷尔。这是比雷尔获得的首个WTA级别冠军。

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接下来的比赛

在16强赛中，乔因特将对阵世界排名第42位的西班牙选手克里斯蒂娜·布克沙。在此前一场比赛中，布克沙以7:5、6:1击败法国选手黛安·帕里。

另一位澳大利亚选手塔莉娅·吉布森最近打进了新加坡一项赛事的决赛，她以6:0、7:5战胜了从资格赛晋级的达莉娅·卡萨特金娜。吉布森连赢前八局，但卡萨特金娜在第二盘让她不得不全力应战。下一轮，这位澳大利亚选手将对阵8号种子、菲律宾选手亚历山德拉·埃亚拉。

在广州举行的赛事中，美国选手维纳斯·威廉姆斯以2:6、2:6负于奥地利网球选手莉莉·塔格尔。对于46岁的威廉姆斯而言，这是她今年在单打比赛中的第13场失利。消息来源指出，威廉姆斯与18岁的塔格尔之间28岁的年龄差，可能是WTA巡回赛一场比赛中的纪录。

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