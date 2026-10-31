英国网球选手哈丽雅特·达特职业生涯首次将参加WTA巡回赛单打决赛。在中国广州举行的广州公开赛半决赛中，这位30岁的资格赛选手以5:7、7:6、6:0击败了16岁的外卡选手孙欣然。

据BBC体育报道，这场比赛持续了不到两个半小时。达特在5:4领先时未能发球拿下首盘；第二盘中，她在第一局和第五局两次破发，但对手随即实现回破。

第二盘进程

第二盘中，这位英国选手两次发球以留在比赛中，并将该盘拖入抢七。达特以7:1赢下抢七。决胜盘中，她没有让对手拿下一局，并赢得了41个回合中的28个。

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现任美国网球公开赛青少年组冠军孙欣然在比赛最后阶段遇到了情绪和身体上的困难。这位中国选手还接受了左腿治疗的医疗暂停。

决赛和排名

这只是达特第二次打进WTA巡回赛单打半决赛。此前，她曾在2024年特兰西瓦尼亚公开赛打进这一阶段。决赛中，这位英国选手将对阵4号种子莉莉·塔格或凯特琳·克韦多。

在广州夺冠将确保达特重返WTA排名前100。她目前上升了14位，在即时排名中位列第101位。这位网球选手此前曾六次打进WTA巡回赛双打决赛，并赢得两个冠军头衔。

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