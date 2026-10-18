波兰网球选手卡塔日娜·卡瓦晋级中国宁波WTA 500赛事正赛。在资格赛决赛中，她的对手、乌克兰选手达莉娅·斯尼古尔以6:1、2:0落后于波兰选手时退出比赛。

决胜战进程

卡瓦开场在自己的发球局失守，但随即完成回破。此后，这名波兰选手赢下首盘剩余所有局，并以6:1结束首盘。

首盘结束后，斯尼古尔接受了医疗暂停，随后回到球场。两位选手又进行了两局，均由卡瓦获胜。在比分为6:1、2:0时，这名乌克兰运动员拒绝继续比赛，Interia Sport报道。

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正赛参赛选手

赛前，卡瓦在WTA排名中位列第127位，斯尼古尔位列第42位。这名乌克兰选手是资格赛头号种子，由达维德·采尔特执教。

卡瓦获胜后，当时宁波正赛中有三名波兰网球选手：卡瓦、伊加·斯维亚特克和玛雅·赫瓦林斯卡。作为二号种子的斯维亚特克将从第二轮开始比赛，届时将对阵玛丽·布兹科娃或一名从资格赛突围的选手。

如果赫瓦林斯卡决定在武汉赛事后参加宁波赛事，她在首场比赛中也可能对阵一名资格赛选手。玛格达莱娜·弗雷希在对阵韩诗的资格赛中，于第二盘1:0时退赛。在卡瓦资格赛首轮比赛中，她的对手凯蒂·沃利内茨也停止了比赛。

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