传奇美国网球名将维纳斯·威廉姆斯在单打比赛中遭遇了连续第17场失利。 这位46岁的运动员上一次在WTA巡回赛单打项目中获胜，还要追溯到2025年7月。

这位七届大满贯冠军得主的不胜纪录仍在延续。

在香港WTA 250赛事首轮比赛中，这位前世界排名第一的选手不敌WTA排名第114位的美国选手玛丽·斯托亚尼，比赛最终以2:6、3:6的比分告负。

现年46岁的威廉姆斯上一次在WTA单打赛事中获胜还是在2025年7月。当时她在华盛顿击败了同胞佩顿·斯特恩斯。

维纳斯·威廉姆斯早在1994年10月就首次亮相女子巡回赛。1997年秋季，她首次打入WTA级别的决赛，并在次年2月赢得了个人首个冠军。

在随后的二十年里，她又赢得了48个单打冠军。其中，七次在大满贯赛事中夺冠（温网五次，美网两次）。 此外，她还各获得一次大满贯杯和一次年终总决赛冠军，并在2000年悉尼奥运会上摘得金牌。她最后一次打入决赛是在2017年（三战皆负）。

在双打项目中，她共获得22个冠军头衔，其中包括14次大满贯冠军。她曾三次在奥运会双打比赛中夺冠，并在混双项目中两次赢得大满贯系列赛冠军。

体育媒体报道了这一消息。

塞雷娜和维纳斯·威廉姆斯将时隔四年首次搭档出战。

值得一提的是，斯维托丽娜已晋级WTA 1000赛事第三轮。

乌克兰拳击手亚历山大·乌西克认为，英国选手安东尼·约书亚将在即将到来的比赛中战胜泰森·富里。这位世界冠军在约书亚战胜克里斯蒂安·普伦加后分享了这一预测。

乌克兰拳击手、前世界绝对冠军亚历山大·乌西克在访问白宫期间，对美国总统唐纳德·特朗普对俄乌战争态度的转变产生了重大影响。

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