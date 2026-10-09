足球俱乐部Everton的所有者The Friedkin Group正在考虑新的投资方案，包括可能出售该俱乐部的控股权。天空体育新闻对此进行了报道。

俱乐部的下一阶段

Everton在一份声明中表示，The Friedkin Group认为目前是考虑俱乐部发展下一阶段的合适时机。该集团表示，将只考虑其认为是负责任所有者的各方所表达出的兴趣，这些所有者应有能力发展Everton并延续已经开始的工作。

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2024年的收购

美国亿万富翁丹·弗里德金及其领导的The Friedkin Group于2024年12月完成对Everton的全面收购，结束了法尔哈德·莫希里长期管理该俱乐部的时期。俱乐部声明称，在新所有者到来时，Everton面临显著的财务不确定性以及场上和场外的问题。

该集团的首要任务是为俱乐部提供稳定、投资和支持，并协助完成长期规划的体育场建设。The Friedkin Group表示，在考虑投资方案期间，将继续支持Everton取得体育成绩，并继续在俱乐部所服务的社区开展工作。该集团和俱乐部均不会就此过程发表进一步评论。

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