新加坡残疾人游泳运动员陈伟颂于10月19日在日本爱知-名古屋举行的亚洲残疾人运动会上，获得S7级400米自由泳铜牌。这是新加坡代表团在本届赛事中的首枚奖牌。

400米项目摘铜

这名28岁的运动员在决赛中以5分24.23秒完成比赛。该场比赛在名古屋市体育综合体举行。菲律宾选手埃尔尼·加维兰以4分56.72秒夺得金牌，中国选手张义龙以5分1.36秒完赛并获得银牌。

据Channel NewsAsia报道，陈伟颂在此前于杭州举行的亚洲残疾人运动会上，在同一项目中获得第二名。他还在当地赢得S7级50米自由泳和蝶泳项目冠军，以及100米仰泳冠军。

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运动会第八枚奖牌

此次铜牌是陈伟颂在亚洲残疾人运动会上获得的第八枚奖牌。在2018年的比赛中，他赢得两枚金牌和一枚铜牌。这名运动员曾两次参加残奥会，并于今年早些时候在格拉斯哥英联邦运动会上获得S7级50米自由泳银牌。

爱知-名古屋亚洲残疾人运动会于10月18日至24日举行。新加坡有20名运动员参加九个项目：残疾人射箭、残疾人田径、残疾人羽毛球、硬地滚球、残疾人公路自行车、残疾人柔道、残疾人游泳、射击和残疾人乒乓球。

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