肯尼亚国家队主教练本尼·麦卡锡公布了参加2027年非洲国家杯预选赛D组两场对阵南非队比赛的36人初选名单。此前未入选对阵厄立特里亚和几内亚比赛名单的五名球员重返球队，据Nation Kenya报道。

在南非和肯尼亚举行的比赛

首场比赛将于11月13日在南非索韦托的Orlando Amstel Arena举行。四天后，次回合比赛将在内罗毕的Nyayo National Stadium进行。

这些比赛对麦卡锡而言将很特别：他将率领肯尼亚对阵自己的祖国。该教练仍以31球保持南非国家队历史最佳射手纪录。

五名球员回归

入选名单的包括英格兰Slough Town中场亨利·奥钦、后卫埃里克·奥马和西尔维斯特·奥维诺，以及中场阿尔文·特拉和阿尔法·奥尼扬戈。27岁的奥钦在英格兰出生并长大。2021年，在俱乐部升入英格兰超级联赛后，他与另外12名球员一同离开Watford。

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效力于波兰Rakow Czestochowa的奥马已从跟腱断裂导致的长期缺阵中恢复。奥维诺因在卢旺达举行的Cecafa Kagame Cup期间遭遇小腿肌肉拉伤，缺席了对阵厄立特里亚和几内亚的比赛，但本月已恢复训练。

特拉上一次代表肯尼亚出场是在2024年9月，当时球队在2025年非洲国家杯预选赛中与津巴布韦0比0战平。奥尼扬戈在Gor Mahia 2026/27赛季开局的三场比赛中均有进球，对手分别是Murang’a Seal、APS Bomet和Bandari。

初选名单还包括队长迈克尔·奥伦加、副队长约瑟夫·奥库穆、门将伊恩·奥蒂耶诺和卡莱布·克拉默，以及扎克·韦纳、奥尔德林·基贝特、丹尼尔·安耶姆贝、迪翁·伍德曼、威尔·伦库佩和亚当·威尔逊。在上一个国际比赛窗口期，他们最初被列入名单，但后来因伤病或其他事务被排除在外。

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