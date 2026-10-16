法国橄榄球联赛国家队在澳大利亚帕拉马塔举行的男子世界杯比赛中以4比78负于萨摩亚。法国队主教练洛朗·弗雷西努表示，造成这一结果的关键因素之一，是国家橄榄球联赛（NRL）与超级联赛之间水平差距不断扩大。

据BBC Sport报道，萨摩亚队取得14次达阵。墨尔本风暴队边锋苏阿·法阿洛戈替补受伤的戴恩·马里纳登场，并完成四次达阵。马里纳首开纪录，本奈·约埃卢取得两次达阵；杰梅因·麦克尤恩、哈米索·塔布艾-菲多、斯蒂芬·克赖顿、肖恩·布洛尔、沙内尔·哈里斯-塔维塔、艾萨克·塔戈和弗朗西斯·莫洛各有一次达阵。

两大联赛之间的差距

纪尧姆·艾斯普鲁-比舍为法国队取得上半场唯一一次达阵。开场20分钟内，萨摩亚队五次越过对手的得分线。法国队还受到边锋莱奥·达雷拉图尔和半卫塞萨尔·鲁热头部受伤的影响，后者在接受检查后重返赛场。

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弗雷西努回顾称，在上届世界杯上，法国队曾在沃灵顿以4比62不敌萨摩亚。他表示，NRL每年仍在比超级联赛更快发展，尤其是在比赛意识、压力下的技术能力以及表现稳定性方面。

萨摩亚的阵容深度

萨摩亚队几乎所有球员都效力于NRL俱乐部，而法国队阵容主要由超级联赛球员组成。法国队中还有南悉尼兔子队中锋拉特雷尔·齐格瓦尔特。

萨摩亚队教练本·加德纳指出，原计划让法阿洛戈晚些时候登场，但因马里纳受伤，他提前上场并踢出了一场强势比赛。弗雷西努还表示支持NRL提出的对超级联赛投资。

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