瑞典队主教练格雷厄姆·波特公布了参加11月欧国联比赛的球队名单。托特纳姆热刺中场德扬·库卢塞夫斯基和纽卡斯尔联中场安东尼·埃兰加重返球队，Interia Sport报道。

波特在瑞典足球协会网站上谈及库卢塞夫斯基的回归时表示，球队非常高兴他回来，这名球员无论在场上还是场下对国家队都很重要。

前锋和中场

瑞典队攻击线还包括阿森纳的维克托·约克雷斯、利物浦的亚历山大·伊萨克以及沃尔夫斯堡的亚历山大·贝恩哈德松。入选的中场球员包括布莱顿的亚辛·阿亚里、乌迪内斯的耶斯佩尔·卡尔斯特伦、富勒姆的雨果·拉松、斯特拉斯堡的塞巴斯蒂安·纳纳西、佛罗伦萨的阿利乌·涅、圣吉罗斯联合的贝斯福特·泽内利以及凯尔特人的本亚明·尼格伦。

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莱赫中场帕特里克·瓦尔马克也入选名单。门将阵容由斯托克城的维克托·约翰松、蒙扎的诺埃尔·特恩奎斯特和德比郡的雅各布·维德尔·泽特尔斯特伦组成。

防线与对阵波兰的比赛

在后卫方面，波特征召了斯特拉斯堡的杰内西斯·安特维、哥本哈根的费利克斯·拜莫、亚尔马尔·埃克达尔、利兹联的加布里埃尔·古德蒙松、布拉加的古斯塔夫·拉格比尔克、阿斯顿维拉的维克托·林德洛夫、圣保利的埃里克·史密斯、赫尔城的埃利奥特·斯特劳德以及多特蒙德的丹尼尔·斯文松。

瑞典队目前在欧国联第4组保持不败，并且最快可在11月的首场比赛中锁定小组第一。11月17日，瑞典队将在弗罗茨瓦夫对阵波兰。比赛计划于20:45开始。

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