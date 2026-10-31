在澳大利亚，三次以教练身份赢得AFL冠军的克里斯·费根加入Carlton，担任新设立的教练总监一职。在离开曾与他连续三次赢得总决赛的Brisbane Lions后，他将支持球队主教练乔什·弗雷泽。

Carlton的新角色

据澳大利亚广播公司新闻报道，这项任命让费根再次与Carlton首席执行官格雷厄姆·赖特共事。他们此前曾在Hawthorn共事：费根担任教练与发展主管，之后担任足球运营总经理。在此期间，Hawthorn于2013年至2015年连续赢得三座冠军。

费根表示，加盟Carlton的机会实在太好，不容错过。他说，在担任主教练十年后，他希望专注于支持他人，并帮助教练和球员发挥自身潜力。他还表示，计划与弗雷泽密切合作。

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Carlton通往决赛系列赛之路

Carlton在2025年无缘决赛系列赛，尽管该俱乐部在2023年和2024年共进行了四场决赛系列赛比赛。2026年，迈克尔·沃斯在赛季前九场比赛仅取得一场胜利后被解除教练职务。

弗雷泽最初担任代理教练，随后获得正式任命。在他的带领下，Carlton在赛季最后14场比赛中取得11胜1平，并晋级决赛系列赛。球队在外卡赛中击败Melbourne，但在淘汰赛决赛中不敌Geelong。

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