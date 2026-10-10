在波兰华沙，克拉科夫维斯瓦主教练马里乌什·约普批评了莱吉亚决定在其主场关闭客队看台直至年底。由于这一决定，克拉科夫球队的球迷将无法观看原定于10月11日星期日20:15对阵华沙俱乐部的波兰足球超级联赛比赛。Interia Sport对此进行了报道。

关闭客队看台

据该媒体报道，莱吉亚将关闭客队看台解释为受到华沙绿化管理局和首都警方的压力。两个机构最初都表示，它们并未提出这一建议。随后，据Interia Sport报道，它们支持了华沙俱乐部的立场，该决定在获得波兰足球超级联赛同意后生效。

约普表示，俱乐部不应寻找以法律手段阻止对手球迷入场的办法。他说，足球比赛是为了让两支球队都能获得各自支持者的助威，而规则规定应为客队球迷预留体育场容量的5%。

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教练的不同立场

维斯瓦主帅称，寻找法律漏洞是足球界错误的发展方向。在回答他是否认为最近对手的做法对俱乐部及其球迷不公平时，约普同意这一评价。他还表示，在他看来，这一情况破坏了比赛组织以及球迷进入体育场方面所必需的对称性。

莱吉亚主教练马雷克·帕普舒恩则质疑客队球迷缺席对维斯瓦客场比赛的重要性。他列举了克拉科夫球队最近四场客场比赛的数据：没有获胜，两场平局和两场失利。帕普舒恩指出，在他看来，缺少球迷对主场作战的球队会更加明显。

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