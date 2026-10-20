安娜·斯坦布里奇出任英格兰无板篮球队主教练——天空体育新闻

安娜·斯坦布里奇被任命为英格兰无板篮球队主教练。她将带领球队至2027年在悉尼举行的世界锦标赛。据天空体育报道，这一任命已经公布。

第二次任职

这将是斯坦布里奇第二次担任英格兰队主教练。她此前曾在2011年至2015年执教国家队。2013年，在她的带领下，英格兰队历史上首次赢得了对阵澳大利亚的一轮系列赛。

自2024年9月起，斯坦布里奇一直担任助理教练。今年3月，在杰斯·瑟尔比辞职后，她出任代理主教练；瑟尔比在2026年英联邦运动会前四个月离职。

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执教团队将任职至2027年世锦赛

在格拉斯哥举行的英联邦运动会上，英格兰队在铜牌赛中不敌澳大利亚，获得第四名。斯坦布里奇表示，她认为此次任命是一项极大的荣誉，并很高兴能够带领一批她已合作多年的运动员。

在2027年8月和9月举行的世界锦标赛前，她的教练团队还将包括曾代表英格兰出战的塔姆辛·格林韦和乔·哈滕。格林韦同时执教无板篮球超级联赛的伦敦小牛队，哈滕则担任澳大利亚超级无板篮球联赛NSW Swifts队的助理教练。英格兰无板篮球协会将与两家俱乐部合作，以兼顾教练们的俱乐部和国际赛事职责。

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