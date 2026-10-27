图赫尔祝贺凯恩荣获2026年金球奖，并表示英格兰很幸运

英格兰国家队主教练托马斯·图赫尔对哈里·凯恩荣获“2026年金球奖”一事作出了回应。这位主帅祝贺了国家队队长获得该奖项，并表示：“我们非常幸运。”

主教练高度评价了这位前锋的表现，并称他的胜利实至名归。

这位33岁的拜仁前锋在角逐这项声望卓著的个人奖项时，力压基利安·姆巴佩和拉明·亚马尔。本赛季，凯恩在俱乐部和国家队共攻入73球。

这位英格兰球员成为25年来首位荣膺金球奖的英格兰球员。上一位获此殊荣的是2001年的迈克尔·欧文。

在2026赛季，凯恩还帮助英格兰国家队在世界杯上获得季军。图赫尔执教的球队在半决赛中不敌阿根廷，随后在铜牌争夺战中战胜了法国队。

据《独立报》援引的评论，图赫尔向他的爱将表示了祝贺。

“祝贺哈里当之无愧地获得金球奖！我早已词穷，无法形容他令人难以置信的表现，但我很高兴足球界现在正式认可了他的成就。 他成为25年来首位获得这一殊荣的英格兰球员，这使得这一胜利更加特别。 能拥有这样的队长，我们非常幸运。我相信哈里会与亲朋好友一起享受这一刻，然后重返他最擅长的领域——进球并赢得比赛，”图赫尔表示，据《独立报》报道。

值得一提的是，拜仁前锋哈里·凯恩职业生涯首次荣膺金球奖。

此前，《法国足球》杂志公布了2026年“金球奖”的30人候选名单。

在英国伦敦举行的金球奖颁奖典礼上，来自伦敦城女狮队的阿莱克西娅·普特利亚斯第三次荣膺2025/2026赛季金球奖。 巴塞罗那队的波兰女足球员埃娃·帕约尔获得亚军。

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