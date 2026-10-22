加沙女性和女孩在帐篷中恢复拳击训练——阿纳多卢通讯社

在巴勒斯坦加沙市，Gaza Boxing Women俱乐部位于特尔哈瓦地区的场地被毁、体育器材在以色列袭击中受损后，女性和女孩在一顶临时帐篷中恢复了拳击训练。据阿纳多卢通讯社报道。

资源有限条件下的训练

这家此前位于加沙市西部的俱乐部在长期停摆后恢复运作。如今，年龄从7岁到40岁的运动员在帐篷中训练，那里没有她们原先体育馆所具备的条件和设备。

拳击教练兼国家级裁判纳德尔·亚辛表示，袭击发生前，俱乐部拥有宽敞的场地、拳击手套、手靶及其他必要器材。他说，训练帮助运动员提高技能、保持体能，并应对袭击造成的心理压力。

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时隔三年重返训练

运动员韦拉·阿布·内达表示，由于俱乐部被毁和设备丢失，她三年来一直无法进行拳击训练。她指出，重返训练有助于她摆脱负面情绪，并部分恢复心理平衡。

巴勒斯坦体育媒体协会秘书长穆斯塔法·西亚姆此前对阿纳多卢通讯社表示，袭击期间有超过1,000名运动员和童子军丧生，超过265处体育设施被完全或部分摧毁。他说，恢复体育活动可以帮助经历过战争、流离失所和损失的儿童及年轻人。

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