六名肯尼亚公民向高等法院提出申请，要求暂时禁止政府为慕尼黑拜仁与阿姆斯特丹阿贾克斯之间的友谊赛拨付或支出公共资金。比赛定于2027年1月5日在内罗毕的莱拉·奥廷加国际体育场举行。

据Nation Kenya报道，申请人要求禁止当局批准、分配、转移或支出公共资金用于该活动，直至证明此类支出符合宪法和公共财政法律。

原告还要求禁止政府承担财政义务、提供担保、作出赔偿承诺，或签订可能将费用转嫁给纳税人的合同。此外，他们要求在案件审理前暂停政府与两家俱乐部之间的谈判、接触和交易。

要求公开合同

申请人希望责令被告在七天内公开与俱乐部或其代表签署的所有赞助协议和合同。他们还要求公布企业赞助商，披露其资金投入和义务，并确定活动总成本，包括向拜仁和阿贾克斯支付的款项。

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该请求涵盖出场费、旅行、住宿、安保、保险、接待及其他组织费用的预算数据。原告还寻求获得有关可能使用公共资金、担保、补贴、人员、安保服务、交通和其他国家资源的信息。

有关可能预算支出的疑问

总统威廉·鲁托10月28日表示，这场比赛将通过企业合作伙伴关系和自给自足的商业模式举办。与此同时，申请人认为，这并不能证明国家和纳税人不存在直接或间接的财政义务。

诉讼中提及了10月30日的媒体报道称，拜仁可能获得500万欧元的出场费，约合7.246亿肯尼亚先令。然而，申请人强调，他们并未独立核实这一金额，并要求当局予以正式确认。他们还要求在案件审理结束前保留与比赛有关的所有财务和采购文件。

法院尚未就该诉讼作出裁决，也未发布所请求的临时命令。

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