据Interia Sport报道，10月24日星期六，在德国克林根塔尔举行的夏季大奖赛跳台滑雪个人赛中，将测试第一轮比赛的新赛制。该赛制规定根据资格赛成绩确定出发顺序。

将根据资格赛成绩出发

此前，世界杯赛事第一轮的参赛名单是按照总排名确定的。没有积分的运动员最先出发，其号码由抽签决定。有积分的跳台滑雪运动员则从总排名最低者开始依次出场，直至拥有第50号出发号码的领跑者。

按照新方案，运动员将以资格赛成绩的逆序出发：从获得第50名的跳台滑雪运动员到资格赛冠军。因此，资格赛冠军将结束第一轮比赛。在克林根塔尔，排在最后出发的将是波兰跳台滑雪运动员卡茨佩尔·托马夏克，他此前一天凭借144米的一跳赢得了资格赛。

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该赛制计划在四站比赛中使用

国际滑雪和单板滑雪联合会FIS已批准在2026/2027赛季世界杯的四个周末使用新赛制：蒂蒂湖-新城、恩格尔贝格、维林根和奥斯陆。在这些分站赛中，周日个人赛前将不举行资格赛。出发顺序将根据周六比赛的成绩确定：周六获得第50名的运动员将在周日首先进行第一轮比赛，而冠军将最后出发。

克林根塔尔将只测试该赛制的第一部分，因为当地只安排了一场个人赛。第二轮将按照惯例进行：30名晋级的跳台滑雪运动员将按照第一轮后第30名至暂列第一名的顺序出场。

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