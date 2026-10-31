在澳大利亚黄金海岸罗比纳体育场举行的新西兰队与斐济队橄榄球联赛世界杯比赛中，两队各有一名球员被罚下。新西兰边锋罗纳尔多·穆利塔洛因用肩膀猛烈撞击斐济球员罗纳德·菲利托加的头部被罚下，随后斐济半卫布兰登·韦克姆在穆利塔洛躺在草地上时击打了他的头部。

新西兰领先时发生的事件

据ABC News Australia报道，裁判格兰特·阿特金斯将两名球员均罚下。当时比赛结果实际上已无悬念：上半场结束时，新西兰以48比0领先，完成了8次达阵。

穆利塔洛是上半场8次达阵得分者之一。新西兰队在第二分钟就凭借杰罗姆·休斯完成首次达阵。此后，基亚诺·基尼、凯西·麦克莱恩和戴恩·加盖也取得达阵。前12分钟内，新西兰队4次将球带入对手得分区。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对赛事的影响

斐济队队长阿皮赛·科罗伊绍在第九分钟头部受击，无法继续比赛。斐济队未能晋级半决赛，因此韦克姆不会再在本届赛事中出场。另一方面，由于可能受到纪律处罚，穆利塔洛能否参加半决赛仍存疑问。

据ABC News Australia报道，新西兰队很可能将在半决赛中对阵汤加队或萨摩亚队。

关注我们在