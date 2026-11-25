乌克兰国家队总经理奥列克西·塔贡斯基就米哈伊尔·穆德里克关于国家队后勤安排的争议言论作出回应。据国家队代表称，该球员的指控与事实不符，球队已满足了他提出的所有额外要求。

塔贡斯基详细介绍了球队在客场参赛期间如何安排球员的住宿和训练，并解释了球队如何保障球员的安全和饮食。

塔尔贡斯基坦言，他对米哈伊尔·穆德里克抱怨某些酒店无法使用健身房感到惊讶。

据他介绍，如果酒店没有自己的健身房，就会将必要的设备运来，并在其中一间空闲房间内布置好供训练使用。

这位经理还强调，球员的体能训练计划由体能教练制定，而非球员自行决定。同时，如果穆德里克愿意，球队允许他单独前往健身俱乐部锻炼。

此外，塔贡斯基还驳斥了穆德里克关于乌克兰足球协会未能为球员及其个人财物提供适当安保的说法。

据他介绍，国家队配有专职安全官，负责统筹安保工作并聘请相关人员。他们会确保外来人员无法与球员接触。

这位经理推测，穆德里克可能没认出保镖，因为他们通常身穿国家队队服。

塔尔贡斯基还就关于饮食的投诉发表了评论。他表示，这由国家队专职厨师奥列格·登德贝里负责。

所有球员都采用“自助餐”形式从公共餐盘中取食，因此，正如经理所解释的，不可能单独在穆德里克的餐食中添加任何东西。

此外，乌克兰足协并未禁止该球员使用私人专家的服务。穆德里克有机会单独接受康复师和物理治疗师的治疗。

“他想要的，都得到了。也许其他球员对此看法不一，但我重申，对于米哈伊尔，我们满足了他所有的额外要求。主教练总是很配合他，”塔贡斯基强调道。

在国家队管理层发表声明的背景下，米哈伊尔·穆德里克关于其体内被检测出梅尔多尼的指控，让乌克兰足协（UAF）的工作人员感到格外惊讶。

这位球员声称，责任似乎在于国家队管理层，因此他被迫远离足球场一年半。与此同时，根据报道中引用的数据，穆德里克并未提供任何证据来证实这些指控。

塔贡斯基在接受UA-Football采访时谈到了这一点。

需要指出的是，乌克兰足球运动员米哈伊洛·穆德里克此前曾因接受记者德米特里·戈登的采访而遭到批评，对此他做出了情绪化的回应。他在社交媒体Threads上发表了回应，其中使用了不雅言辞。

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