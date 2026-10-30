欧足联及其盟友接近确定一名将在3月选举中与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺竞争的候选人。据《卫报》报道，这名挑战者的人选最快可能于下周敲定。

候选人必须在11月18日前确认参加选举。如果提名最终获得同意，该人选将在一次线上会议期间提交给欧足联执行委员会及该联合会各国家足球协会的负责人。

寻找候选人

欧足联可能会尽可能在截止日期临近时宣布提名，以避免针对挑战者可能出现的不正当行为。与此同时，该报的一些消息人士认为，相关会议可能在七天内召开。

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足球界提到的潜在挑战者包括前阿森纳主教练阿尔塞纳·温格，他目前负责国际足联全球足球发展事务。不过，据该报称，他的候选资格并未被认真考虑。尽管亚足联主席谢赫·萨尔曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法支持因凡蒂诺竞选第四个任期的意愿，与潜在被提名人的谈判仍在加速。

选举胜算

要击败因凡蒂诺，挑战者不仅需要获得欧洲阵营的支持，还需要争取来自亚洲、中北美及加勒比海足联和非洲的大量选票。当选需要获得106票，而欧洲协会在无记名投票中的支持也无法得到保证。

欧足联还向国际足联提交了42个有关治理和决策的问题，其中包括关于Fifa Forward Enterprise计划的问题。国际足联必须在周一前作出答复——这是欧足联设定的截止日期。国际足联指责欧足联进行“迫害”和“虚假信息传播”，并否认因凡蒂诺存在不当行为。国际足联主席本人表示，该组织将在程序允许的范围内回答所有问题。

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