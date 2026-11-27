欧洲足联就“马赛”对阵“列夫斯基”以及“贝西克塔斯”对阵“哈波埃尔”两场比赛中的事件发表了评论。 在法国俱乐部球迷袭击“列夫斯基”球迷后，有超过10名保加利亚公民受伤。

在“贝西克塔斯”对阵“哈波埃尔”的比赛中，球场安保人员试图从一名“贝西克塔斯”球迷手中没收巴勒斯坦国旗，由此引发冲突，警方随后使用了催泪瓦斯。

“欧足联坚决谴责在欧联杯比赛中发生的严重暴力和骚乱事件，包括体育场内与球迷发生的冲突。

暴力、侵略、仇恨以及任何形式的挑衅、歧视或极端主义行为在足球运动中都是不可接受的。欧足联的赛事基于尊重、公平竞赛、团结与安全的原则。 “上述比赛中发生的事件违背了这些核心价值观，也背离了欧足联确保足球比赛在和平、相互尊重和体育公平精神下进行的目标，”欧足联在声明中表示。

欧足联已指派道德与纪律事务检查员，对相关事件展开纪律调查，并审查所有现有证据，以查明相关事实和情况。

值得一提的是，尤先科、阿赫梅托夫、戈登和乌西基在顿涅茨克矿工对阵费内巴切的比赛前曾为球队声援。

此前，阿尔达·图兰曾将对阵费内巴切的比赛称为顿涅茨克矿工队在欧冠联赛中最糟糕的一场比赛。

在欧冠小组赛第五轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“矿工”。 比赛在英国伦敦的“斯坦福桥”球场举行，韦达特·穆里基在下半场打入了全场唯一进球。

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