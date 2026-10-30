10月24日，匈牙利政府向议会提交了一项法案，拟禁止政治人士在体育协会和大型俱乐部担任领导职务。这项倡议是体育融资体系改革的一部分：在维克托·欧尔班的菲德斯党执政16年后，匈牙利体育的很大一部分依赖国家资金，Balkan Insight报道。

根据草案，部长、国务秘书、议员、政党领导人及其他高级官员将不得担任国家体育协会或拥有500名以上注册运动员的俱乐部的主席、副主席或董事会成员。这些限制将在其任职期间以及离任后四年内适用。议会的最终表决可能在11月底进行。

总理彼得·马扎尔此前表示，匈牙利体育已被变成政治影响力的领域，菲德斯政治人士将协会和俱乐部视为自己的封建领地。若该法律获得通过，前外交部长彼得·西雅尔多将不得不离开基什佩斯特-洪韦德足球俱乐部，前菲德斯党主任加博尔·库巴托夫则必须辞去费伦茨瓦罗斯主席职务。菲德斯党欧洲议会议员陶马什·多伊奇也将不得不退出MTK布达佩斯的管理层。

融资体系的变化

政府还计划从2027年1月起取消TAO机制。该机制自2011年起允许盈利企业将部分企业所得税直接划拨给体育组织，而非上缴国家预算。足球、手球、篮球、冰球、水球和排球机构均可使用该机制。

体育国务秘书阿提拉·考尔诺基-基什承认，该体系促进了体育基础设施的发展，但部分设施的建设没有充分考虑运营效率和长期可持续性。他表示，一些投资金额被严重高估，政治影响也影响了资金决策，并扭曲了俱乐部之间的竞争。

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TAO计划由约4.1亿欧元的直接国家资助取代。按照政府的设想，年度体育支持总额应维持在约12.4亿欧元，但有关资金分配的决策机制将发生变化。

审查费伦茨瓦罗斯的资金

对旧体系审查中最引人注目的案例之一是费伦茨瓦罗斯。2016年至2017年，该俱乐部获得约6800万欧元国家资金，用于在布达佩斯内普利盖特建设弗拉迪瓦罗斯体育综合体，但该项目始终未建成。根据体育部公布的俱乐部报告，其中3100万欧元被转给管理足球队的公司；该公司在2019年至2024年间使用这笔资金签下了38名球员。

6月，一批球迷向国家审计机构提出投诉，随后警方以涉嫌非法使用资金为由展开调查。8月，考尔诺基-基什和内政部驳回了俱乐部的账目报告，要求返还全部款项，并提交刑事投诉，其中指出可能存在预算欺诈和滥用职权等问题。

费伦茨瓦罗斯和库巴托夫否认存在违规行为。应俱乐部请求，体育部于9月指定对账目报告进行复查；调查仍在进行中。

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