2016年奥运会选手卡捷琳娜·萨杜尔斯卡成为全球首位不穿脚蹼下潜至90米深度的女性。这一成就使她创下了个人第十项自由潜水世界纪录。

此前一天，这位乌克兰选手在难度最高的项目——恒重无蹼（CNF）中下潜至90米。 在IDA Blue Element November 2026比赛中，这位运动员成为全球首位在无辅助装备情况下达到这一深度的女性。萨杜尔斯卡最接近的竞争对手仅下潜至79米。

这位乌克兰自由潜水运动员的成绩也向男子自由潜水运动发出了挑战。在自由潜水整个历史上，仅有六名男性曾下潜至这一深度。 萨杜尔斯卡创下的新纪录，已是该项目四年来的第十项世界纪录。在此期间，她将自己的纪录提升了17米。

“今年7月，我本打算挑战89米的纪录，但在比赛开始前一周却受了伤。不得不紧急处理伤口并接受抗生素治疗。 我虽然还是站上了起跑线，但疲惫不堪的身体无法承受极限负荷——就在冲过终点线时，我职业生涯10年来首次出现短暂昏厥，并因此被取消资格。 “这是一次艰难的经历，迫使我重新审视备战方式，”萨杜尔斯卡说道。

在90米深处，肺部会收缩至原来的十分之一，心率会降至每分钟20次，而压力可达10个大气压。 潜水全程仅靠一次吸气完成，不使用脚蹼，下潜深度相当于30层高的摩天大楼。

为了理解这一挑战的规模：

90米——这相当于基辅“母亲祖国”雕像从基座到剑尖的高度减去10米，而雕像此刻正沉没在水下。

10个大气压的压力会将自由潜水者的肺部压缩至一个小拳头大小，而肺活量则减少至原来的十分之一。

仅一次这种接近人类极限的潜水，就需要身体花费2至4天时间恢复。

在俄罗斯全面入侵后，这位运动员立志要在国际舞台上定期升起乌克兰国旗。由于祖国缺乏训练条件，萨杜尔斯卡不得不四处奔波。 这名自由潜水运动员已经过了好几年的辗转漂泊生活。

“全面战争促使我参加国际比赛，并将体育作为优先事项。我不得不牺牲个人生活的时间，但我明白：前线上的我们的男同胞和女同胞们所面临的困难要比我难上千倍。 我今天的这次尝试，是为了向世界昭示乌克兰人民坚不可摧、所向披靡的力量——他们将继续战斗到底，无论是在持续的炮火下，还是在完全缺乏水、热源和 照明和通讯完全中断的条件下，依然坚持战斗到底，绝不屈服”，萨杜尔斯卡表示。

值得一提的是，扎尔科娃和萨杜尔斯卡在自由潜水世锦赛上分别摘得金牌和银牌。

此前，卡捷琳娜·萨杜尔斯卡刷新了自由潜水深度世界纪录。

在2024年奥运会上，乌克兰划艇运动员柳德米拉·卢赞和阿纳斯塔西娅·里巴乔克成功晋级500米双人皮划艇决赛。

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