乌克兰国际象棋特级大师瓦西里·伊万丘克入选世界国际象棋名人堂

传奇的乌克兰国际象棋特级大师瓦西里·伊万丘克入选了世界国际象棋名人堂（World Chess Hall of Fame）。在美國聖路易斯市舉行了隆重的入堂儀式，五位新入堂者正式加入名人堂。

瓦西里·伊万丘克是乌克兰获得头衔最多的国际象棋选手之一。 他于1988年获得特级大师称号，曾获2002年世界亚军、2007年世界闪电棋冠军和2016年世界快棋冠军，以及2004年欧洲冠军。 2002年，伊万丘克在国际棋联（FIDE）世界冠军争夺战中不敌鲁斯兰·波诺马廖夫。

来源：乌克兰国际象棋联合会。

今年，除这位乌克兰特级大师外，鲍里斯·格尔凡德（以色列）、乌尔夫·安德森（瑞典）、 纳努·伊奥塞利亚尼（格鲁吉亚）和亚历山德拉·科斯滕纽克（瑞士）。 入选仪式在美国圣路易斯举行，自2011年起，国际象棋博物馆和世界国际象棋名人堂便设于此地。

需要指出的是，国际棋联（FIDE）理事会已决定暂时暂停俄罗斯国际象棋联合会的会员资格，原因是该联合会未执行体育仲裁法庭（CAS）的裁决。

此外，国际棋联还因美国棋手克里斯托弗·于（Christopher Yu）的行为失当，将其禁赛一年。

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