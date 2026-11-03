加拿大的乌克兰裔民众呼吁该国政府禁止俄罗斯冰球运动员入境

加拿大乌克兰人大会执行董事达尼洛·科尔巴比奇呼吁加拿大政府拒绝向俄罗斯各冰球队的所有队员签发签证。

此次呼吁的起因是洛桑体育仲裁法庭（CAS）的一项裁决，该裁决要求国际冰球联合会（IIHF）取消限制，允许俄罗斯球队参加国际比赛， 特别是将在加拿大举行的U18和U20世界青年冰球锦标赛。

加拿大乌克兰人大会对这一裁决表示愤慨，称在针对乌克兰人民的战争和种族灭绝仍在持续的情况下，该裁决是对侵略国的宣传性胜利。 对此，加拿大外交部长安妮塔·阿南德重申了对国际体育仲裁法庭（CAS）裁决的失望，并指出， 该国政府正在研究所有可能的行动方案及法律规定，以考虑对俄罗斯运动员实施签证限制。

来源：“乌克兰通讯社”。

挪威、丹麦、瑞典、拉脱维亚和捷克国家队将不会在2027年于德国举行的男子冰球世锦赛上与俄罗斯队交锋。 各国家冰球协会解释称，这一决定是出于对运动员和教练安全的考虑，以及当前的地缘政治紧张局势。

11月1日（周日），乌克兰外交部长安德烈·西比加批评了体育仲裁法庭（CAS）的裁决，该裁决为俄罗斯国家队重返冰球世锦赛铺平了道路。 他称这一裁决不可接受，并呼吁国际体育界在俄罗斯继续对乌克兰发动战争期间，禁止其参加比赛。

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