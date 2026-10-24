AFL俱乐部阿德莱德港宣布，其前锋球员丹尼尔·斯图尔特突然去世，终年37岁。ABC News报道。斯图尔特曾于2010年至2013年间为阿德莱德港效力四个赛季。

AFL生涯

斯图尔特代表阿德莱德港出战36场比赛，攻入31球。这名高大前锋在2009年新秀选秀中被选中，并在该赛季末被提升至俱乐部成年队名单。

这名球员来自维多利亚州。在加盟阿德莱德港之前，他曾效力于南澳大利亚国家足球联赛的North Adelaide，以及AFL Queensland的Eastern Ranges和Labrador。

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斯图尔特在AFL最成功的一场比赛，是2010赛季最后一轮在Docklands Stadium对阵里士满的比赛。当时他攻入四球，阿德莱德港以10分优势获胜。

悼念

俱乐部称斯图尔特的突然离世令人痛心，并向他的家人、朋友、前队友、教练和俱乐部工作人员表示慰问。阿德莱德港首席执行官马修·理查森表示，俱乐部将为所有受到这名前球员离世影响的人提供支持。

阿德莱德港还表示，将在2027年于Adelaide Oval举行的首场主场比赛中佩戴黑色丧臂章，以悼念斯图尔特。

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