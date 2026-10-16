由米哈乌·维尼亚尔斯基执教的波兰排球俱乐部阿卢龙 CMC 扎维尔切瓦尔塔引进了托马什·福纳尔、雅库布·科哈诺夫斯基和卡米尔·雷赫利茨基。新援加剧了这支波兰卫冕冠军队争夺首发六人阵容位置的竞争，Interia Sport报道。

争夺阵容位置

效力于瓦尔塔的巴尔托梅伊·博翁季在卢卡什·卡杰维奇的播客《W cieniu sportu》中谈到了阵容补强。据他所说，俱乐部引进了最强的球员，而赛季期间的大量比赛将能够积极采用轮换。

博翁季表示，他并不担心自己在阵容中的位置。他认为，维尼亚尔斯基能够在球员之间分配上场时间，而在赛季艰难阶段，他、雷赫利茨基、巴尔托什·克沃莱克和福纳尔都需要休息。这名运动员还说，此前训练中第一阵容有时会输给第二阵容，因此球员们一直感受到竞争。

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波兰冠军阵容

除新援外，阿卢龙 CMC 扎维尔切瓦尔塔还保留了巴尔托什·克沃莱克、阿隆·拉塞尔、马特乌什·别涅克、米格尔·塔瓦雷斯和雅库布·波皮夫恰克。博翁季表示，如果从纸面阵容评估，这将是他效力过的最强俱乐部球队。

瓦尔塔将在10月16日17:30对阵GKS卡托维兹，进行新赛季首场比赛。比赛将由Polsat体育频道和Polsat Box Go服务平台直播。

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