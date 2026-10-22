在波兰扎维尔切，卫冕全国冠军阿鲁龙CMC扎维尔切瓦尔塔队在TAURON Liga第二轮比赛中以3比1击败肯杰任-科兹莱扎克萨队。米哈乌·维尼亚尔斯基率领的球队在首轮以0比3负于卡托维兹GKS后，取得了赛季首场胜利。

据Interia Sport报道，主队首发阵容只有一处调整：阿隆·拉塞尔替换了巴尔托什·克沃莱克。首局，托马什·福尔纳尔发球得分后，瓦尔塔以9比5领先，并以25比17赢下该局。主队在该局的一传到位率达到91%。

主队在两局中占据优势

第二局，扎克萨队追回比分，并在拉法乌·希穆拉的发球后以13比12领先。不过，瓦尔塔重新夺回优势：拉塞尔完成反击，巴尔托米耶伊·博翁季得分发球。主队以25比22结束该局并获胜。

扎克萨队主教练安德烈亚·贾尼派扬·齐默尔曼上场，他在奎因·艾萨克森受伤后加入球队。卡米尔·科希巴和马尔钦·卡尼亚也参加了这场比赛。

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扎克萨赢下第三局

第三局，客队掌握了主动权。希蒙·亚库比沙克拦网得分后，他们以6比5领先，随后将差距扩大至11比7。福尔纳尔进攻得分后，瓦尔塔在17比19时将差距缩小至两分，但未能追上对手。扎克萨以25比22赢下该局，而主队出现了九次失误。

第四局，扎克萨以15比13领先，但维尼亚尔斯基暂停后，瓦尔塔凭借雅库布·科哈诺夫斯基的发球得分追平比分。主队险胜，并在四局内结束比赛。博翁季得到22分，福尔纳尔得到20分，并被评为本场比赛最有价值球员。

扎维尔切瓦尔塔队的下一场比赛将于周日对阵博格丹卡LUK卢布林队，争夺AL-KO波兰超级杯。

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