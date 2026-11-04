巴西球队“乌贝兰迪亚”与“马莫雷”之间的比赛以双方俱乐部成员参与的大规模冲突告终。 这场斗殴持续了约40分钟，结束后，裁判向参赛球员出示了51张红牌。

这创下了世界足球史上单场红牌数量之最。

该事件发生在米纳斯吉拉斯州U-20青年锦标赛“乌贝兰迪亚”队与“马莫雷”队的比赛中。 第54分钟，主裁判费尔南多·帕特里克将一名击打对手腹部的“乌贝兰迪亚”队球员罚下。

随后，“乌贝兰迪亚”俱乐部管理层代表和主教练开始对裁判施压。他们威胁要对裁判实施人身攻击，导致比赛被迫暂停。

随后比赛恢复进行，但仅两分钟后，“马莫雷”队便攻入第三球，比分变为3:1。 进球者达维·费尔南德斯·比滕库尔特径直走向对手替补席附近庆祝进球，并伴随着针对“乌贝兰迪亚”代表们的挑衅性叫嚣。

这引发了一场大规模冲突，两支球队几乎所有球员以及教练组成员都卷入了其中。比赛被迫提前终止，为平息骚乱，体育场内调来了军事警察。

斗殴持续了约40分钟。冲突导致体育场及看台下区域遭受严重破坏。

据Mineiro Módulo 2在X平台上的报道。

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