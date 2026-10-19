在波兰，普沃茨克维斯瓦在波兰足球甲级联赛第11轮比赛中以1比0战胜来自拉多姆的拉多米亚克。克罗地亚中场尤里察·普尔希尔在第15分钟打入全场唯一进球。这是这名26岁球员在波兰联赛中的首个进球。

普尔希尔的进球决定比赛

据Interia Sport报道，比赛开始阶段客队表现更为积极，但维斯瓦利用了主队的首次危险进攻。在拉多米亚克后卫数次失误后，皮球来到普尔希尔脚下，他在近距离射门得分。

这是上半场唯一一次射正。随后，帕特里克·昆也头球将球送入客队球门，但裁判因卢卡什·塞库尔斯基在进攻中犯规而取消了进球。

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连续第五场未能取胜

下半场，拉多米亚克控球时间占54%，射门17次，而对手为5次。与此同时，拉多姆队有2次射正，维斯瓦则有1次。客队最具威胁的机会出现在第78分钟，拉法乌·沃尔斯基射正，但门将拉法乌·莱什琴斯基扑出了这次射门。

拉多米亚克未能离开降级区，并将不胜纪录延长至5场。球队最近4场比赛以总比分3比11告负。这是约翰·卡弗担任拉多姆俱乐部主教练后的第二场比赛，球队在两场比赛中均未获得积分。

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