普沃茨克维斯瓦凭借普尔希尔在波兰足球甲级联赛的首球击败拉多米亚克——Interia Sport
在波兰，普沃茨克维斯瓦在波兰足球甲级联赛第11轮比赛中以1比0战胜来自拉多姆的拉多米亚克。克罗地亚中场尤里察·普尔希尔在第15分钟打入全场唯一进球。这是这名26岁球员在波兰联赛中的首个进球。
普尔希尔的进球决定比赛
据Interia Sport报道，比赛开始阶段客队表现更为积极，但维斯瓦利用了主队的首次危险进攻。在拉多米亚克后卫数次失误后，皮球来到普尔希尔脚下，他在近距离射门得分。
这是上半场唯一一次射正。随后，帕特里克·昆也头球将球送入客队球门，但裁判因卢卡什·塞库尔斯基在进攻中犯规而取消了进球。
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连续第五场未能取胜
下半场，拉多米亚克控球时间占54%，射门17次，而对手为5次。与此同时，拉多姆队有2次射正，维斯瓦则有1次。客队最具威胁的机会出现在第78分钟，拉法乌·沃尔斯基射正，但门将拉法乌·莱什琴斯基扑出了这次射门。
拉多米亚克未能离开降级区，并将不胜纪录延长至5场。球队最近4场比赛以总比分3比11告负。这是约翰·卡弗担任拉多姆俱乐部主教练后的第二场比赛，球队在两场比赛中均未获得积分。