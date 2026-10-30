在美国，美国职业棒球大联盟（MLB）进入休赛期时面临球员停摆风险：预计俱乐部老板如果未能在12月1日前与工会达成新的集体谈判协议，可能会采取停摆措施。现行协议将于当天到期，据《日本时报》报道。

薪资上限争议

谈判的关键问题是提出对俱乐部球员薪资支出设置上限。MLB认为，这一机制将有助于缩小大市场和小市场球队之间工资总额的差距。MLB球员工会则不同意引入薪资上限。

根据MLB最初的提议，2027年的上限应为2.453亿美元。这将要求洛杉矶道奇队、纽约大都会队、纽约扬基队、多伦多蓝鸟队、费城费城人队、波士顿红袜队、圣迭戈教士队和亚特兰大勇士队合计削减5.78亿美元的薪资支出。

可能停摆的后果

停摆会中止球员与俱乐部相关的一切活动，包括签约自由球员、交易以及进入俱乐部设施。目前没有迹象表明双方能够在现行协议到期前达成协议。

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MLB上一次停摆发生在2021赛季之后，持续了99天，并将2022赛季的开赛时间推迟了一周。联盟上一次因劳资纠纷而缺少比赛是在1994年至1995年的球员罢工期间，当时赛季提前结束，下一赛季的开赛也被推迟。

联盟提议

MLB还提议缩短常规赛、实行每周休息日并增加季后赛比赛。这些举措与球员同意薪资上限相关，而工会认为薪资上限会威胁运动员的权利和报酬。

不确定性始于密尔沃基酿酒人队在世界大赛中战胜坦帕湾光芒队之后。这是35年来世界大赛首次由两支球员薪资支出最低的球队交锋。

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